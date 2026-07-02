'Наш дом в огне': во время атаки на Киев пострадали квартиры двух известных режиссеров

Количество погибших в столице увеличилось до 18 человек.

В ночь на 2 июля во время массированной российской атаки в Киеве пострадали квартиры украинских режиссеров Олега Черного и Ирины Цилык.

"Квартиры у нас больше нет… Не уцелели никакие архивы, никакие картины, никакие иконы, ни одна книга, никакие диски... ничего", - написала в Facebook супруга Черного, журналист Ирина Плехова.

По ее словам, их дом был буквально "в огне".

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"Мы снова выбирались… Я не знаю, как можно описать свое состояние. Это уже не испуг, не растерянность, мы ничего не можем поделать. Олег доставал соседку из горящего дома, я звонила под взрывами во все службы. Я не знаю, что писать. Я уже не знаю, что писать", - добавила она.

Ирины Цилык тем временем сообщила, что в комнату ее сына влетел осколок и пробил стеклопакеты.

"Я в 5 утра проснулась на даче почти без связи… И вдруг пробивается сообщение от киевской соседки: "Ира, скажи, что вы не здесь". Я не там. Вот только мой сын и муж там. И что именно произошло дома ночью, я никак не могу подгрузить. Представляете мое состояние? Наконец дозвонилась. Узнала, что они были в укрытии. Ну, по крайней мере, сын. Муж только потом пошел в какой-то момент, а так - в коридоре… Наша Шулявка снова избита, бедняга", - поделилась режиссер, опубликовав фото.

Напомним, ранее УНИАН писал, как отрегировали звезды шоу-бизнеса на удар по Киеву.

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