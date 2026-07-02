Силы противовоздушной обороны Украины в ходе отражения комбинированной массированной российской атаки в ночь на 2 июля смогли сбить 48 ракет и 476 дронов (Россия применила против Украины 570 средств воздушного нападения: 496 дронов и 74 ракеты, в том числе 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и четыре гиперзвуковые ракеты "Циркон"). В сообщении Воздушных сил ВСУ говорится, что основным направлением удара были Киев и Киевская область. В Броварском, Обуховском, Фастовском, Вышгородском и Бучанском районах области зафиксированы последствия российской атаки. В столице воздушное нападение россиян привело к значительным повреждениям и разрушениям жилых домов, медицинских учреждений и других гражданских объектов. К утру четверга было известно о более чем 85 пострадавших и 13 погибших горожанах.

Это был не просто военный удар.

Это – очередной акт сознательного террора против мирного населения: попытка убить как можно больше людей, запугать миллионы украинцев и превратить жизнь в украинской столице в постоянное ожидание смерти.

Необходимо учитывать, что Россия будет продолжать этот террор до тех пор, пока у неё будут финансовые и материальные ресурсы для производства ракет, дронов и ведения войны.

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Российская пропаганда уже пытается преподнести эту атаку на гражданских как "ответ" на успешные удары Украины по военным объектам и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, снабжающей топливом армию оккупантов. Поэтому, очевидно, после сегодняшнего удара по Киеву ответ Украины должен быть однозначным: усиление ударов по крупнейшим российским НПЗ, включая Омский, а также по нефтеперекачивающим станциям и экспортной нефтяной инфраструктуре.

Это стало бы стратегически правильным ответом Украины. Ведь нефть является главным источником валютных доходов Кремля и кровью российской военной машины.

Поэтому недостаточно просто сбивать ракеты над украинскими городами. Необходимо последовательно сокращать способность России финансировать, производить и применять новые средства террора. Защита украинских гражданских лиц начинается не только с усиления ПВО, но и с лишения государства-агрессора ресурсов для продолжения войны.