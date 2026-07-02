Жара наконец спадет: синоптик раскрыла, где в Украине 3 июля станет комфортно

Почти повсеместно пройдут кратковременные дожди и грозы.

В пятницу, 3 июля, почти повсеместно в Украине пройдут кратковременные дожди и грозы в связи с холодным атмосферным фронтом. Осадков избежит разве что восточная часть страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По её словам, во время гроз, учитывая сильную жару и значительные температурные контрасты, возможны шквалы.

"Жара спадает, уже завтра в западных областях, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях максимальная температура воздуха снизится до комфортной, +24…+29 градусов", – рассказала она.

Однако остальная территория Украины, пишет Диденко, по-прежнему будет находиться под влиянием жаркой воздушной массы – +30...+34 градуса.

Видео дня

По её данным, в Киеве 3 июля из-за прохождения холодного атмосферного фронта пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен шквал.

"Температура воздуха в столице сегодня еще превышает +30, а уже завтра будет ниже, жара ослабнет до +27 градусов. А в дальнейшем ожидается еще более прохладная, комфортная воздушная масса", – добавила синоптик.

Погода в Украине

Как ранее писал УНИАН, по данным синоптика Игоря Кибальчича, после жары Украину накроют дожди. Он прогнозирует, что днем 2 июля переменчивая погода с кратковременными дождями охватит большую часть территории страны, за исключением Крыма и востока. 3 июля ночью в центральных, северных и местами южных областях ожидаются грозовые дожди. Днем зона осадков сместится на Левобережье Украины. Ветер усилится до 7–12 м/с, на востоке он будет несколько слабее – 5–10 м/с. Температура ночью составит +16...+21 °С, в западных регионах +11...+16 °С. Днем в большинстве областей жара ослабнет до +22…+27 °С.

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