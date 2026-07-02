В Италии разъяснили свою позицию по поводу военной поддержки Украины, – СМИ

Правительственные источники утверждают, что Рим не отказывается от своей поддержки Украины.

Италия не препятствует принятию решения НАТО о продлении военной поддержки Украины в 2027 году. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве.

По словам собеседника, правительство обеспокоило сообщение немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что Италия сопротивляется финансовым обязательствам своих союзников по поставкам оружия Киеву не только на 2026, но и на 2027 год, и поэтому соответствующий пункт в итоговой декларации запланированного саммита НАТО в Анкаре все еще ожидает рассмотрения.

Правительственные источники утверждают, что Рим не отступает от своей поддержки Украины и никогда не выступал против выделения Киеву 70 миллиардов евро; дискуссия касалась лишь того, стоит ли вносить конкретную сумму в текст итоговой декларации саммита. Однако любые оговорки по этому поводу были сняты ещё несколько дней назад.

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Кроме того, собеседники подчеркнули, что целью правительства Италии является побуждение России сесть за стол переговоров.

Помощь Италии Украине

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, на фоне выделения новых пакетов европейской помощи Украине через механизм (приоритетные закупки оружия в США на европейские деньги) Италия продолжает отказываться от участия в этом формате поддержки украинной обороны.

Журналисты написали, что еще в декабре прошлого года итальянское правительство отказалось присоединиться к программе PURL, сославшись на то, что, мол, в любом случае вскоре будет достигнуто перемирие. Тогда как раз активно продолжались трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США, инициированные командой Дональда Трампа. Но прошло полгода, мира на горизонте не видно, а итальянское правительство так и не пересмотрело свою позицию относительно механизма PURL.

Тогда министр обороны Италии Гвидо Крозето подтвердил нежелание Рима присоединяться к программе, сославшись на давно принятое решение.

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