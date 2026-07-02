Триумфальный возврат: сверхзвуковые авиалайнеры будут летать над США после 50-летнего запрета

В Федеральном авиационном управлении США заявляют, что вопрос уже фактически решен.

Американский министр транспорта Шон Даффи объявил, что гражданские сверхзвуковые полеты возвращаются в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США (FAA).

"Возобновление сверхзвуковых полетов над сушей – это не только вопрос скорости. Это вопрос раскрытия инновационного потенциала Америки и начала новой золотой эры авиаперелетов", – заявил министр транспорта США.

По словам чиновника, FAA сделало ключевой шаг к разрешению гражданских сверхзвуковых полетов над континентальной частью страны.

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Федеральное авиационное управление инициировало пересмотр одного из самых известных ограничений в авиации – запрета на гражданские сверхзвуковые полеты над сушей, действующего с 1973 года.

Вместо этого регулятор предлагает ввести новые нормы, основанные на уровне шума, что в сочетании с новейшими разработками в этой сфере открывает путь к возобновлению сверхзвуковых пассажирских перевозок.

Отдельные требования к уровню шума во время взлета и посадки сверхзвуковых самолетов планируется обнародовать позднее в этом году. Завершить разработку новых правил планируется к середине 2027 года.

Одним из ключевых факторов, которые позволят вернуть сверхзвуковые пассажирские перевозки, является снижение шума от звукового удара.

Для этого применяется специальный режим полета, при котором конструкция самолета, высота, скорость и атмосферные условия сочетаются таким образом, что ударная волна рассеивается в атмосфере, не достигая поверхности Земли или существенно ослабевая.

"Это означает, что в конечном итоге мы сможем отменить запрет на сверхзвуковые полеты над территорией США, введенный еще в 1970-х годах, одновременно минимизировав шумовое воздействие на жителей населенных пунктов вдоль маршрутов полета и вблизи аэропортов", – говорит администратор FAA Брайан Бедфорд.

Сверхзвуковые пассажирские самолеты

Единственными сверхзвуковыми пассажирскими самолетами, выполнявшими регулярные рейсы, были европейский "Конкорд" и советский Ту-144. Обе модели давно выведены из эксплуатации, поскольку оказались слишком дорогими в обслуживании и чрезмерно шумными.

Новые самолеты не будут иметь этих недостатков – на сегодняшний день американцы уже тестируют их демонстрационные модели.

Речь идет, в частности, о небольшом X-59 QueSST, технологии которого, по оценкам NASA, могут стать основой для создания нового сверхзвукового пассажирского авиалайнера.

Главная цель программы заключается в том, чтобы доказать, что полет со скоростью, превышающей скорость звука, возможен без громкого акустического удара, который обычно напоминает взрыв. Сам X-59 уже выполняет испытательные полеты на сверхзвуковых скоростях.

В прошлом году успешно совершил свой заключительный испытательный полет экспериментальный самолет XB-1.

Завершение плановой программы испытаний открывает для американской компании Boom Technology возможность перейти к следующему этапу – созданию полноценного прототипа сверхзвукового пассажирского авиалайнера Overture, рассчитанного на 60–80 пассажиров.

При заявленной крейсерской скорости 1,7 Маха (более 1800 км/ч) перелет из Нью-Йорка в Лондон на таком самолете займет около 3 часов 40 минут. Для сравнения: в настоящее время прямой рейс между этими городами обычно занимает около 7 часов.

Первый полет Overture может состояться до конца десятилетия.

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