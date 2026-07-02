В Польше придумали 'обновленную' причину, чтобы не передавать Украине свои МиГи

По словам Косиняка-Камыша, переговоры о передаче польских истребителей в обмен на доступ к украинским технологиям длились несколько месяцев.

Польша заявила, что Украина не выполнила договоренности о передаче технологий беспилотников в обмен на истребители МиГ-29, но при этом продает беспилотники Кувейту.

Как сообщает Reuters, сегодня в эфире польской радиостанции Trojka министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не передала обещанные технологии беспилотников, несмотря на военную поддержку Польши и готовность Варшавы передать Киеву истребители МиГ-29.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Польша остается одним из самых активных союзников Украины, оказывая военную помощь и выполняя роль одного из главных логистических хабов для поставок западной поддержки.

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В то же время отношения между двумя странами периодически осложнялись из-за споров по историческим вопросам и импорту украинской сельскохозяйственной продукции.

Последнее обострение произошло после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши. Причиной стал спор вокруг украинского воинского подразделения, названного в честь повстанцев, которых Варшава обвиняет в массовых убийствах поляков во время Второй мировой войны.

По словам Косиняка-Камиша, переговоры о передаче Украине оставшихся польских истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к украинским технологиям производства беспилотников длились в течение нескольких месяцев.

"Сначала они согласились на такое решение, но сегодня уже не выполняют договоренности", - сказал глава польского Минобороны.

Он также отметил, что если Украина способна продавать беспилотники Кувейту и получать от этого прибыль даже во время войны, то у нее есть возможность ответить взаимностью тем странам, которые поставляют ей военную технику, в частности, поделившись собственными технологиями. Косиняк-Камыш заявил:

"Если Украина уже может продавать дроны Кувейту и зарабатывать на этом во время войны, то она способна отблагодарить тех, кто передает ей свою технику, и хотя бы символически поделиться собственными возможностями".

Отвечая на вопрос, почему этого не происходит, польский министр предположил, что Киев ставит исторические споры с Польшей выше других вопросов, исходя из внутриполитических мотивов.

"Я думаю, это связано со стратегией, которую они сейчас выбрали: конфликт на исторической почве сегодня формирует политический образ президента Зеленского", - сказал он.

Косиняк-Камыш также добавил, что такой подход лишь усиливает поддержку ультраправых политических сил, стремящихся воспользоваться антиукраинскими настроениями.

МиГ-29 из Польши

Как писал УНИАН, вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит от Польши обещанные самолеты МиГ-29, поскольку Варшава не получила от Киева дроны.

По его словам, Польша предложила "партнерский подход", Украина его приняла, но не реализовала. Поэтому, по словам чиновника, нет МиГов для Украины, так как нет дронных возможностей для Польши. В то же время он признал, что Украина в настоящее время обладает значительными возможностями в сфере беспилотных систем.

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