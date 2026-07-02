Vodafone предупредил украинцев о проблемах с некоторыми услугами после российского удара

Восстановительные работы продолжаются с самой ночи

После атаки российских оккупантов в ночь на 2 июля один из главных операторов мобильной связи Украины – Vodafone – предупредил своих абонентов о возможных проблемах со связью.

"В результате ночного обстрела возможны временные затруднения с доступом к некоторым сервисам домашнего интернета, пополнением счета и работой контакт-центра", – отмечают в компании.

Восстановительные работы, как сообщают в Vodafone, ведутся с самой ночи. В компании обещают восстановить предоставление услуг в полном объеме в кратчайшие сроки.

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2 июля Россия нанесла удар по Украине – главные новости

В Киеве российская атака привела к значительным разрушениям. В городе зафиксированы многочисленные попадания, которые привели к повреждению жилых домов, гражданской инфраструктуры и других объектов.

Атака также нанесла ущерб Киевской области. Последствия обстрела зафиксированы в пяти районах региона – Броварском, Обуховском, Фастовском, Вышгородском и Бучанском.

В результате российских ударов часть потребителей в Киеве, а также в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно осталась без света. Отмечается, что в столице проблемы с электроснабжением возникли в Печерском районе.

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