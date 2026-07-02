21-летняя дочь Поляковой попала в больницу за границей

По словам артистки, Маше внезапно стало плохо.

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о проблемах со здоровьем старшей дочери.

Не секрет, что сейчас артистка вместе с Машей отдыхает за границей. Однако, по её словам, дочери резко стало плохо, поэтому им пришлось срочно ехать в больницу.

"6 утра, и моя дочь Машуся проснулась от сильной боли в животе, и мы приехали в больницу. Не знаю, что это", – написала Полякова в своём Instagram.

Видео дня

Позже Оля добавила, что даже через час Маше так и не оказали помощь. Поэтому она не знает, что делать и как улучшить её состояние.

"Прошел час, а врач еще не пришел. У нас медицина в 1000 раз лучше, потому что я никогда не ждала врача целый час...", – отметила певица.

К слову, певица воспитывает двух дочерей вместе с мужем Вадимом Буряковским: 21-летнюю Машу и Алису, которой 14 лет.

Напомним, ранее муж Оли Поляковой откровенно рассказал о ревности и кризисах в браке с артисткой. Пара считается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, ведь они уже более 20 лет вместе.

Вас также могут заинтересовать новости: