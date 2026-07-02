Цибульская удивила похудением на 12 килограммов (фото)

Артистка также поделилась секретом, который помог ей потерять вес.

Известная украинская певица Оля Цибульская заметно похудела и рассказала, как ей это удалось.

На днях в интервью проекту "Наодинці з Гламуром" артистка призналась, что уже сбросила 12 килограммов.

"Было 71, а сейчас 59. Но я хочу сбросить ещё хотя бы 4, потому что на сцене тяженовато. Ещё чувствую, что я такая тяженоватая", – отметила Оля.

Видео дня

Она также добавила, что начала худеть во время гастролей в Соединенных Штатах Америки. О начале пути к желанному результату она рассказала так:

"Я была на гастролях в США, выступала для нашей диаспоры, и у меня был сильный джетлаг. Я хотела спать днём и не могла есть, а ночью было неудобно есть, потому что все спали. Поэтому ужины заменила на протеин. Я так увлеклась, что приехала домой и продолжила так питаться. Плюс я уже три месяца занималась пилатесом два раза в неделю, и к этому добавились силовые тренировки. Поэтому сейчас я чувствую себя отлично".

Напомним, ранее Оля Цибульская поразила суммой гонорара и расходами на еду и коммунальные услуги.

Вас также могут заинтересовать новости: