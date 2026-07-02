'Уже учатся': Игнат рассказал, когда украинские пилоты освоят Gripen

Уже в начале 2027 года украинские пилоты, по всей видимости, будут летать на "Грипенах" более старых версий "С" и "В", а с 2029 года – на более новой версии "E".

Процесс освоения украинскими пилотами шведских многоцелевых истребителей Gripen уже начался. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире "Суспильне".

По его словам, "Грипены" больше всего подходят Украине по тактико-техническим характеристикам. Эти самолеты похожи на истребители F-16.

Как отметил Игнат, самолеты "Грипен" отличаются неприхотливостью при выполнении полетов в различных условиях, в том числе неблагоприятных.

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"Это взлетно-посадочные полосы различных типов. И главное – экономическая составляющая. "Грипен" в разы дешевле в расчете на один летный час (так сегодня рассчитывают экономический фактор), чем F-16 или другие типы. То есть, он в этом выигрывает", – подчеркнул Игнат.

При этом он отметил, что нужно иметь возможность получить самолеты и средства, чтобы их купить. Союзники должны иметь желание продать их Украине.

"Такое желание сегодня есть у Швеции. Такое желание продавать Украине есть у Франции [речь идет об истребителях Rafale – УНИАН]", – отметил Игнат.

Он напомнил, что со Швецией уже подписано соглашение о поставке в 2029 году первых самолетов версии "E".

"Потому что те, которые нам передают сейчас, одну эскадрилью, – это версия "Грипенов" C/D. Она уже была в эксплуатации. И пилоты уже учатся осваивать их и, возможно, начнут летать в начале 2027 года. Очень важно, что они смогут освоить эту более старую версию, а с 2029 года – уже пересесть на эти самолеты [версии E]. И, если Франция тоже пойдет по такому пути, то для нас это будет очень хорошо", – подчеркнул Игнат.

Кроме того, по его словам, "если кто-то думает, что это очень далеко, – нет, это не далеко". "Война длится уже 5-й год, а поставки в 2029 году – это не так уж и далеко. Мы должны заботиться о будущем", – добавил Игнат.

Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина и шведская компания Saab заключили контракт на поставку 16 многоцелевых истребителей Gripen E. Стоимость сделки составляет около 24,6 миллиарда шведских крон, или примерно 2,54 миллиарда долларов.

Обучение пилотов и технического персонала для Украины уже началось, а осенью программа станет более масштабной.

Украина должна получить первую партию "Грипенов" вместе с новыми ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor, которые специалисты считают одними из самых мощных в своем классе.

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