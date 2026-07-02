В ночь на 2 июля россияне запустили по Украине 74 ракеты и 496 дронов различных типов. Зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 точках. И поскольку после каждой массированной атаки на Киев появляются члены "клуба критиков дронов-перехватчиков", я попробую дать один ответ для всех.

У каждой системы ПВО, как у Украины, так и у России, есть свои сильные и слабые стороны.

У России сильная противоракетная ПВО, они сами десятилетиями производят комплексы ПРО. Но эта система оказалась малоэффективной против дронов. Поэтому наши дроны сбили много различного российского ПВО.

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У Украины другая ситуация. Мы зависим от "Патриотов", которые находятся в дефиците, и являются единственным относительно эффективным оружием против баллистических ракет.

Почему "относительно"? Потому что россияне уже давно адаптировали свои ракеты против "Патриотов", и процент сбиваемых ракет существенно снизился.

Если посмотреть статистику, то мы увидим следующие цифры:

Сбито/запущено:

0/4 ПКР 3М22 "Циркон";

4/24 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

32/34 крылатых ракет Х-101;

8/8 крылатых ракет "Калибр";

4/4 КАР Х-59/69;

476/496 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

То есть можно сказать, что наша система эффективно работает против крылатых ракет и дронов, но терпит неудачу, когда речь заходит о баллистике или "Цирконах" (которые – гиперзвуковые ракеты, атакующие на конечной траектории как баллистические).

Крылатые ракеты эффективно сбивают и авиация, и другие ЗРК. Балистические ракеты и гиперзвуковые ракеты – только "Петриоты". И мы видим результат этого дефицита: из 28 таких ракет было сбито только 4. 24 ракеты пришлись на столицу. Бедный Киев.

Так как же противодействовать этому?

Делать то, что и сейчас делается. Уничтожать объекты ВПК РФ, участвующие в цепочке создания таких российских ракет. И мы это делаем. Кстати, делаем это с помощью дронов и крылатых ракет. Да ещё и с большей эффективностью, чем это делает РФ.

Да, понимаю, этого недостаточно, но каждая успешная атака на завод ВПК РФ – это комбинированная операция с использованием различных сил и средств, которая позволяет дронам и "Скальпам", "Нептунам" или "Фламинго" долететь до цели, преодолев российскую ПВО. ("Ужасно", конечно, что для планирования таких атак не задействуют экспертные силы Facebook, это повысило бы эффективность поражения, но, ну, что поделаешь, есть такой недостаток в существующей системе).

Можем ли мы повлиять на модернизацию существующих систем "Пэтриот" и увеличение их выпусков? Думаю, да. Но в очень ограниченной степени.

Способны ли мы быстро построить противобаллистический щит, который сможет противостоять таким нашествиям? Давайте будем реалистами. Это – задача на годы.

Поэтому болеем за Силы обороны Украины, чтобы они как можно быстрее разорвали цепочки производства российских ракет. В наших условиях это, пожалуй, самый эффективный метод противодействия комбинированным пророссийским ударам.