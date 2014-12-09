Депутаты Рады определились, как будут работать до середины января

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 334 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно календарного плана проведения первой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва (декабрь 2014 - январь 2015 года), 10 декабря состоится пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, 11 - пленарные заседания, 12 - Час вопросов к правительству и пленарное заседание.

С 15 по 19 декабря депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

22 декабря состоится заседание Согласительного совета, 23 - пленарные заседания, 24 - пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, 25 - пленарные заседания, 26 - Час вопросов к правительству и пленарное заседание.

С 29 декабря по 2 января депутаты будут работать с избирателями.

С 5 по 9 января депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

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12 января состоится заседание Согласительного совета, 13 - пленарные заседания, 14 - пленарное заседание и работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, 15 - пленарные заседания, 16 - Час вопросов к правительству и пленарное заседание; закрытие сессии.

Кроме того, депутаты определили, что в случае внесения Кабмином законопроекта о госбюджете-2015 на неделе с 15 по 19 декабря, возможно проведение заседания ВР на этой же неделе.

Также депутат Павел Пинзеник напомнил, что накануне депутаты приняли решение о том, что сегодня вместо вечернего заседания и завтра депутаты будут работать в комитетах.