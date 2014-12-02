Волонтеры заявляют о нехватке тепловизоров у защитников Донецкого аэропорта

"В Донецком аэропорту снова ротация. Приехало новое подразделение, которое на ходу учится воевать. Как и положено – приехали с тем «что родина дала». Как следствие уже есть первые раненые и погибшие. Как обычно надо на вчера", - сообщает на своей странице в Facebook проект «Вернись живым».

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По словам волонтеров, чтобы нормально удерживать Терминал и Пески нужно минимум 9 тепловизоров. 7 на первый и второй этажи терминала, 2 развед группам в Песках.

"Из хороших новостей: часть нашей большой посылки осталась на Терминале. Значит там все не так уж плохо. Есть потери по тепловизорам (минимум 2 сгорело с одним из БТР), но это глупости по сравнению с потерями людей. Сейчас я выясняю ситуацию по Терминалу. Количество устройств на каждом из его этажей, в Песках и Тоненьком. Но предварительно скажу, что надо не менее 4 тепловизоров (Pulsar HD50S – 4300 долларов), 4 ПНВ (Armasight NYX-7 или аналог 1800 долларов) и по максимуму ночных прицелов. 1-2 джипа и беспилотник тоже не пропадут", - сообщает координатор проекта Виталий Дейнега.

По его словам, цена вопроса - до полумиллиона гривен.

"Слава Богу, что большинство опытных и знающих аэропорт ребят там осталось. Они свою работу сделают. Предлагаю нам с вами сделать свою", - пишет Дейнега, при этом указав желающим реквизиты для перечисления средств.