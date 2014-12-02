"Киборги" уничтожили почти 60 российских спецназовцев и местных "организмов" - Бирюков

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Оперативная по донецкому аэропорту, 20:56 понедельник: в общем, слухи о каком-то спецназе из России - не слухи. Прибыло несколько десятков каких-то специфических "космонавтов", которые повели массу организмов на штурм. В общем, если потом россияне будут говорить о нас, как о негостеприимной нации - не удивляйтесь. По данным перехвата "Сепаррадио" - 27 спецназовцев отправились сегодня утром домой, в уютных гробах", - написал он.

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Также, по данным Бирюкова, "около 25-30 местных организмов тоже закончили свой жизненный путь. Ранены два полевых командира".