"Киборги" уничтожили почти 60 российских спецназовцев и местных "организмов" - Бирюков
Советник президента Украины и волонтер Юрий Бирюков сообщил, что защитники донецкого аэропорта сегодня обезвредили 27 российских спецназовцев и около 30 боевиков
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
"Оперативная по донецкому аэропорту, 20:56 понедельник: в общем, слухи о каком-то спецназе из России - не слухи. Прибыло несколько десятков каких-то специфических "космонавтов", которые повели массу организмов на штурм. В общем, если потом россияне будут говорить о нас, как о негостеприимной нации - не удивляйтесь. По данным перехвата "Сепаррадио" - 27 спецназовцев отправились сегодня утром домой, в уютных гробах", - написал он.
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Также, по данным Бирюкова, "около 25-30 местных организмов тоже закончили свой жизненный путь. Ранены два полевых командира".