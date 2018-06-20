Американский политолог рассказал, какие последствия может повлечь заявление Трампа о Крыме

Москва не имеет прав на русскоязычных в Беларуси, на севере Казахстана или в Украине, но Путин думает, что имеет такое право, а Трамп своим заявлением подбадривает его в этой мысли, уверен политолог.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что президент США Дональд Трамп сказал лидерам G7, что Крым является российским, поскольку там все говорят на русском.

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Заявление Трампа прозвучало во время ужина лидеров G7 в рамках саммита в Канаде в минувшую пятницу, однако информация, появившаяся в прессе, пока не получила официального подтверждения.

При этом ряд американских политологов отмечает: если такое заявление действительно было, оно может иметь гораздо более серьезные последствия, чем это кажется на первый взгляд. В частности, такое мнение высказал в интервью Крым.Реалии американский аналитик, в прошлом ‒ специальный советник Государственного департамента США по СССР Пол Гобл.

«Особую тревогу в заявлении американского президента вызывает не только то, что он оправдывает российскую аннексию Крыма, а и то, какие аргументы он использует для этого. Трамп сказал, что Крым принадлежит России на том основании, что «все люди там говорят по-русски», используя тем самым более ранние утверждения Путина про «русский мир». Госдепартамент США уже дал понять, что, несмотря на сообщение о комментарии Трампа в Оттаве, позиция Вашингтона по Крыму не изменилась. "Но даже в этом случае использование Трампом путинского аргумента опасно", ‒ уверен американский эксперт.

По словам Гобла, такие заявления не только поддерживают представление Путина о том, что язык определяет этническую принадлежность и, следовательно, должен определять гражданство, но и игнорируют нынешние реалии как в мире в целом, так и на постсоветском пространстве в частности.

«Существует много стран, население которых говорит, например, на английском или французском, однако это не означает, что все они должны быть частью одной страны. На самом деле, чаще всего страны, говорящие на одном языке, больше всего расходятся друг с другом. На постсоветском пространстве путинское представление о мире и его признании Трампом влечет за собой две опасности. С одной стороны, оно игнорирует тот факт, что много русскоязычных граждан других государств отождествляют себя именно с ними, а не с Россией, и поэтому не должны становиться жертвами оккупации во имя их общности, основанной лишь на языке. Москва не имеет прав на русскоязычных в Беларуси, на севере Казахстана или в Украине, но Путин думает, что имеет такое право, а Трамп таким своим замечанием подбадривает и утверждает его в этом мнении», – говорит аналитик.

«С другой стороны, здесь не берется во внимание возможность того, что сама Россия может распасться на многочисленные русскоязычные государства, такие, как Сибирь, Урал. Все они могут говорить на русском, но это не будет и не должно быть основанием для реваншистской политики Кремля против них в будущем. Словом, если бы Трамп согласился с результатами фальшивого референдума в Крыму, уже это было бы неверно и трагично, но его согласие с путинским принципом гораздо хуже и опаснее, независимо от официальной политики США», ‒ добавил американский политолог.

При этом Гобл отмечает, что одних только слов Дональда Трампа недостаточно для того, чтобы Путин решился на новую агрессию, ибо потери от такого шага были бы слишком высоки для Кремля.

«Кремлевский лидер и в дальнейшем будет искать слабые звенья и строить свои расчеты на основе потерь. Сейчас меня беспокоят два возможных сценария: морская атака с Азовского моря и движение против Молдовы. Задача Запада в этом случае ‒ увеличить потенциальную цену агрессии, и делать это быстро и резко, а не медленно и постепенно. Одной из причин, по которым Путин смог продолжать свои действия в Украине, является то, что Запад не наложил санкции сразу, а делал это медленно. Это дало Путину возможность адаптироваться, обвиняя Запад во всех внутренних трудностях», ‒ считает эксперт.

Еще одной тревожной тенденцией Гобл назвал предложение главы подконтрольной Москве греческой общины оккупированного полуострова переименовать Крым, вернув ему историческое название Таврида, которую он имел до создания СССР».

«С одной стороны, это резко подорвало бы положение крымских татар, для которых Крым является их уникальной родиной, потому что такое предложение можно использовать для отрицания права крымских татар на национальное самоопределение. Крым ‒ это единственная родина крымских татар. Оккупация Москвы была наиболее жестоко направлена именно против этого народа как наиболее последовательного противника аннексии. Новая идея особенно опасна для крымских татар, ибо она отвергает тот народ как ключевую национальность на полуострове и будет использоваться Москвой, чтобы попытаться отвлечь внимание от того, что российские оккупационные силы в Крыму сейчас являются, возможно, наиболее этнически репрессивным режимом в мире», – отмечает аналитик.

«С другой стороны, этот шаг открывает путь для большей российской агрессии. Те, кто готов принять идею о возврате к «Тавриде» как к названию полуострова, могут не знать, что в царские времена в состав Тавриды входили не только Крым, но и большая часть юга той территории, которую путинский режим назвал Новороссией. Таким образом, это шаг не к компромиссу, а, скорее, переход к последующей агрессии: «гибридной» или какой-то другой», ‒ говорит Гобл.

При этом американский аналитик высказывает сомнения в том, что такая идея действительно зародилась в небольшой греческой общине Крыма.

«Не стоит забывать, что это именно российское государство, а не греки, первым ссылалось на то, что сейчас является юго-восточной Украиной и Крымом, как на Тавриду. Эта идея опасна и тем, что она является привлекательным способом «выйти» из проблемы Крыма, просто переименовав его», ‒ добавляет он.