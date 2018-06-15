Трамп обвинил в аннексии Крыма Обаму

Обама потерял Крым, потому что Путин не уважал его, заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника, бывшего президента Барака Обаму в том, что это он "сдал" Крым России.

Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп настаивал на том, что Обама ответственен за аннексию Россией Крыма, потому что президент Путин "не уважал Обаму и Соединенные Штаты", передает Европейская правда.

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"Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда... Президент Обама потерял Крым", - заявил Трамп.

На просьбу журналиста объяснить свое обвинение, Трамп ответил: "Это его вина. Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину".

Россия была отстранена от "большой семерки" в 2014 году после присоединения к ней Крыма, что было широко осуждено как нарушение международных норм.

Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявил, что "у Трампа своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский".