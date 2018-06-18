Российский политолог объяснил, почему не стоит беспокоиться из-за скандальных слов Трампа о Крыме

Политолог отметил, что за политику на украинском направлении отвечает Курт Волкер, который занимает четкую проукраинскую позицию.

Украине не стоит беспокоиться из-за слов президента США Дональда Трампа о "российском" Крыме, потому что в Штатах личная позиция президента не является определяющей.

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Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский, передает «Апостроф».

По его словам, сомнений в том, что Трамп действительно говорил о принадлежности Крыма России нет. Более того, он с удивлением спрашивал европейских лидеров, почему они поддерживают Украину в конфликте.

"Во-первых, Трамп – идиот. И это уже известно всей Америке. А во-вторых, он не просто идиот, а в чем-то очень сильно зависимый от Путина. Ну не может человек, который не стесняется в своих выражениях, ругаясь со своими союзниками, ничего критического сказать о Путине, и только все время говорить то, что может ему понравится. Америка к этому уже привыкла", – не стесняется в выражениях Пионтковский.

Однако, по мнению эксперта, волноваться об этом не стоит.

"Украину я призываю не беспокоиться из-за слов Трампа. Ну вот такой он, завербовали его россияне. И пришло русским в голову, что они схватили Бога за бороду. Но в Москве просто не понимают американской политической системы, поскольку здесь работают институты. Конечно, президент является важным чиновником, который может на что-то влиять, но ни Конгресс, ни традиции не позволяют ему безобразничать", – объясняет политолог.

За политику на украинском направлении отвечает Курт Волкер, который занимает четкую проукраинскую позицию.

"Политику США на украинском направлении озвучивает Курт Волкер. Не только озвучивает, но и осуществляет. И эта политика настолько проукраинская, что до принятия закона об оккупированных территориях (так называемого закона о реинтеграции Донбасса, - ред.) заявления Волкера были более проукраинскими, чем заявления украинского руководства", – резюмирует Пионтковский.