ГПУ: Студентов на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября прошлого года избивали бойцы «Беркута» из Киева, Сум, Полтавы и Черкасс

Об этом во время записи программы «Год Революции» - специального проекта УНИАН и УНИАН-ТВ, посвященного годовщине исторических событий, рассказал начальник 2-го следственного управления ГПУ Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, следствие установило, что на площади и прилегающих к ней улицах было сосредоточено около 1500 сотрудников спецподразделения «Беркут» и внутренних войск.

«На зачистку Майдана ушло 390 человек. Около 300 сотрудников киевского «Беркута» и по 30 «беркутовцев» из Сум, Полтавы и Черкасс. Анализ видеоматериалов и свидетельские показания пострадавших свидетельствуют, что непосредственно применяли насильственные действия против митингующих 20-30 человек, которые были в первых рядах», - рассказал он.

Горбатюк отметил, что все личности силовиков, которые привлекались к «противодействию проведения митингов и собраний», установлены. Однако, по имеющимся показаниям свидетелей, опознать и установить личности конкретных избивавших следствию пока не удалось. «Все они допрошены, но все отрицают, что применяли насилие… Ситуация такая, что сотрудники милиции не дают показаний против тех, кто непосредственно участвовал в избиении людей… Но мы не опускаем рук. Мы планируем еще назначить антропометрическую экспертизу», - заявил представитель ГПУ.

Кроме того, Горбатюк отметил, что экс-руководителю СНБО Андрею Клюеву, экс-главе КГГА Александру Попову, а также бывшим руководителям столичной милиции Коряку, Федчуку и Мариненку, отдававшим приказы силовикам и подозреваемых в пособничестве превышения власти со стороны милиции, объявлено подозрение в совершении преступления. «В целом, пять подозреваемых находятся в розыске, и только двое – Попов и Мариненко – в Киеве», - сообщил он.

Подробнее о разгоне Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года смотрите в спецпроекте «Год Революции» на канале УНИАН ТВ и на сайте УНИАН во вторник, 2 декабря, в 18:30