Кличко хочет отдать земельный участок под АП бывшему бизнес-партнеру Порошенко

Участок находится по адресу ул. Лютеранская 19-Б и запланирован под строительство жилого дома, говорится в проекте решения. Об этом сообщает INSIDER.

Сегодня там находится трехэтажный флигель. В нем много лет никто не проживает.

Потенциальный владелец участка на печерских Липках - дочь Валерия Мартыновского, товарища президента и бывшего нардепа.

Мартыновский в 1996-1997 годах был первым помощником экс-премьера Павла Лазаренко. После отставки патрона, он был президентом днепропетровского ЗАО "Аграрный продукт" и главой правления Днепровского крахмало-паточного комбината.

В 1998 Мартыновский прошел в парламент от фракции "Громада" Лазаренко. После побега экс-премьера он оказался в "Батькивщине" Юлии Тимошенко. А в 2000 Мартыновский стал членом депутатской группы "Солидарность" Петра Порошенко.

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В бизнесе партнером Мартыновского был нынешний президент Порошенко. В середине 90-х он выкупил у трудового коллектива акции Днепровского крахмало-паточного комбината. Позже на этот комбинат зашла ассоциация "Крахмалпродукт", которая контролируется Порошенко.

Согласно данным реестра юрлиц Украины, в 2007 году жена Валерия Мартыновского Лидия числилась соучредителем ООО "Ассоциация "Крахмалпродукт". Руководителем этой компании как тогда, так и сейчас является Анатолий Переведенцев - тесть Петра Порошенко.

В 2001 году в Днепропетровской области даже был зарегистрирован "Благотворительный фонд Валерия Мартыновского и Петра Порошенко".