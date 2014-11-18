Штайнмайер и Лавров призывают Киев и боевиков к прямым переговорам

По сообщениям, обе стороны согласились, что необходимо вернуться к выполнению так называемого Минского протокола и к диалогу с участием представителей Украины, России и ОБСЕ.

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Штайнмаер «не видит оснований для оптимизма», что Минский протокол мог бы сделать прорыв в урегулировании ситуации на Донбассе, где с марта погибло более 4 тысяч человек, передает Радио Свобода.

Но, говорит Франк-Вальтер Штайнмайер, пока отступление от этого протокола «будет большой потерей».

Штайнмайер и Лавров также призвали Киев и лидеров боевиков на Донбассе начать прямые переговоры, целью которых был бы отвод войск с обеих сторон.

5 сентября в Минске контактная группа подписала протокол об урегулировании ситуации на востоке Украины, первый пункт которого предусматривал немедленное прекращение огня. 19 сентября был подписан меморандум о реализации этого пункта протокола от 5 сентября, который предусматривает запрет на применение всех видов оружия и наступательных действий. Однако минские договоренности неоднократно нарушались.

Ранее во время саммита G20 в Брисбене, который проходил 15-16 ноября, страны Запада остро раскритиковали позицию президента России Владимира Путина и в очередной раз призвали Россию «прекратить дестабилизировать ситуацию в восточной Украине», в частности премьер - министр Канады посоветовал Путину «убираться из Украины». Президент России заявил, что российских войск на территории Украины нет.

Накануне в НАТО сообщили о вхождении колонн с российским вооружением на территорию восточной Украины. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о военных колоннах без опознавательных знаков на территории Донбасса, которую контролируют пророссийские боевики.