Штайнмайер: мы близки к разграничению конфликтующих сторон на Донбассе

"Первостепенное значение имеет разграничение сторон, и мы можем сказать, что мы находимся довольно близко к разрешению этого вопроса",- заявил немецкий министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, передает "Апостроф".

Читайте такжеПорошенко и Штайнмайер предлагают переговоры по Донбассу в «Веймарском формате»

"Сейчас мы должны следить за тем, чтобы ответственные военные подписали этот документ",– отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава МИД Германии также отметил, что не видит причин для оптимизма в вопросе реализации минского протокола по Украине, но в то же время выступает против отказа от него. "Нет никакой причины для оптимизма в нынешней ситуации, потому что то, что нужно делать, это очень тяжелая работа - убедить друг друга в ситуации, когда процесс, который был начат, дальше не развивается", - сказал он.

В то же время, немецкий министр подчеркнул, что необходимо придерживаться документа, а именно - минского протокола, под которым были поставлены подписи. "Даже если есть поводы для того, чтобы друг другу сказать, что важнейшие обязательства не были выполнены, тем не менее, было бы огромной потерей отказаться от этого документа", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Франк-Вальтер Штайнмайер проводит рабочие визиты в Киев и Москву для поиска дипломатических путей решения конфликта на Донбассе.