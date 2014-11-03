Российские СМИ превзошли "распятого мальчика": бойцам Нацгвардии обещают "по два раба"

Соответствующая запись выложена на видеохостинге youtube.

Кроме заявления о рабах, сюжет переполнен паралелями между действиями украинской армии и гитлеровцев, а также нацистской символикой на шлемах. Неоспоримым доказательством всех утверждений является "мозаика из обрывков разговоров украинских солдат".

Читайте такжеНовая ложь российских СМИ: наблюдатели АБСЕ на псевдовыборах"Сложив мозаику из обрывков разговоров украинских солдат, они (жители Донбасса - ред.) ужаснулись той участи, которая, возможно, была им уготована", - говорит диктор за кадром.

"Им задавали вопросы местные жители "За что вы воюете?". "Нам пообіцяли клаптик землі і два раба", - цитирует "обрывки" председатель абстрактной сельской общины Виктор Быкодоров.

Сюжет появился в эфире российского Первого канала 2 ноября.