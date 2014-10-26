В Москве на выборах в ВР победила "Самопомич"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом по результатам подсчета голосов сообщили в участковой избирательной комиссии при Посольстве Украины в Москве.

«По результатам голосования, больше всего голосов в Москве набрала партия «Объединение «Самопомич» - 152 голоса, на втором месте «Блок Петра Порошенко» с результатом 106 голосов, на третьем - «Народный фронт», за который проголосовали 94 гражданина Украины», - сказал собеседник агентства.

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По данным избирательной комиссии в Москве, коммунисты набрали 25 голосов избирателей, «Гражданская позиция» - 24, ВО «Свобода» и «Правый сектор» набрали по 23 голоса, «Батькивщина» - 20, «Сильная Украина» - 17. Остальные 50 голосов между собой разделили все остальные партии. Напомним, что в этих внеочередных парламентских выборах принимают участие 29 политических партий.

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В то же время сообщается, что один бюллетень был испорчен, а еще вместо одного в урну бросили письмо.

Как сообщал УНИАН, в Москве по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду Украины проголосовали 536 граждан Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что партия "Самопомич" проходит в ВР, набрав, по данным различных экзит-поллов от 12,5 до 14,2%.