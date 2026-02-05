На западе Украины произошло землетрясение (карта)

Подземные толчки зафиксировали в Черновицкой области.

Поздно ночью 4 февраля в Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Подземные толчки зафиксировали в 23:44 в Днестровском районе Черновицкой области. Магнитуда землетрясения составила 1,7, а произошло оно на глубине 3 км.

"По классификации землетрясение относится к неощутимым", - говорят эксперты.

Землетрясение в Азовском море 2 февраля - что известно

2 февраля в Азовском море произошло землетрясение, настолько сильное, что его почувствовали жители нескольких украинских областей. В частности, о толчках сообщали в Донецкой, Запорожской и даже Днепропетровской областях.

Главный центр спецконтроля сообщил, что эпицентр землетрясения находился в Азовском море в 30 км от побережья Крыма, на глубине 10 км. По классификации он относится к сильно умеренным.

По данным специалистов, в течение последних 20 лет в пределах Азовского региона было зарегистрировано 7 землетрясений с магнитудами до 4,9. Эпицентры всех зарегистрированных землетрясений находятся в море, однако, учитывая глубину очагов, могут ощущаться на достаточно больших расстояниях вглубь континентальной части территории Украины. И при этом, и при предыдущем землетрясении люди ощущали слабые толчки в радиусе 300 км от эпицентра.

