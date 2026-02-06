В одной из областей Украины произошло землетрясение (карта)

Эпицентр находился на глубине 9 километров.

06 февраля 2026 года в 19:46 Главным центром специального контроля (ГЦСК), который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, было зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области. Об этом сообщили в самом Центре.

Отмечается, что его магнитуда составила 3,1 (по шкале Рихтера). Эпицентр - на глубине 9 километров.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - добавили там.

Землетрясения в Украине - последние случаи

Поздно вечером в среду, 4 февраля, в Украине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли на территории Черновицкой области.

Согласно информации ГЦСК, землетрясение 4 февраля 2026 года было зарегистрировано в 23:44:36 по киевскому времени. Отмечалось, что оно произошло на глубине 3 км, а его магнитуда по шкале Рихтера составила 1,7.

Также 2 февраля в Азовском море произошло сильное землетрясение, которое ощущалось в нескольких областях Украины и на временно оккупированных территориях.

По данным Volcano Discovery, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 82 км к северо-западу от Керчи. Подземные толчки зафиксировали в 11:47.

