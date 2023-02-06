МИД устанавливает возможное наличие украинцев среди пострадавших.

Количество погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения превысило 500 человек. Об этом сообщает The watchers.

Как сообщается, еще тысячи человек получили ранения. Десятки людей все еще находятся под завалами, и ожидается, что число погибших возрастет. Спасательные работы продолжаются.

На данный мопент сообщается, что в результате землетрясения обрушилось 1170 зданий. Замок Газиантеп, построенный более 2 200 лет, также рухнул во время землетрясения.

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Тем временем Министерство иностранных дел устанавливает возможное наличие украинских граждан среди пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции. Об этом пресс-секретарь МИД Олег Николенко сообщил в Facebook.

Дипломат отметил, что утром на юго-востоке Турции, в Газиантепе и Кахраманмараше произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. В частности, пострадал ряд соседних городов, погибли и получили ранения сотни людей, разрушены сотни домов.

"Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших", - сообщил Николенко.

В связи с этим для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две "горячие линии": +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

Кроме того, родственники в Украине могут также обращаться на "горячую линию" МИД: +380 44 238 15 88.

Землетрясение в Турции и Сирии сегодня: что известно

Как сообщал Погода УНИАН, сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в приграничном районе Турции и Сирии.

Были зарегистрированы многочисленные афтершоки от умеренных до очень сильных.

Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и второе по силе после землетрясения в Северной Анатолии магнитудой 7,8-8 в 1668 году.

Эпицентр находился примерно в 26,2 км к востоку от Нурдаги. Оценочные экономические потери составляют 0-2% ВВП Турции.

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