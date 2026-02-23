В Одесской области заметили болтливую утку, которая взлетает с воды как вертолет (видео)

Сейчас численность таких уток в нацпарке достигает нескольких тысяч.

В Одесской области на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксирована утка свищ, которая может взлетать из воды почти вертикально, как вертолет. Об интересной птице рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, который обнародовал видео с этой уткой.

"Жестокая война РФ против Украины продолжается. Но в природе, там, где временное затишье от войны, все движется по плану. Вот яркая утка свищ (Anas Penelope) сейчас зимует в нацпарке "Тузловские лиманы" и ищет себе пищу, несмотря на шумы войны", - пояснил ученый.

По его словам, в это время года численность таких уток в нацпарке достигает нескольких тысяч. Питаются они водорослями, мелкими гидробионтами на открытых от льда частях Тузловских лиманов.

"Но совсем скоро они улетят на Север", - отметил Русев.

Утка свищ: что о ней известно

Свищ евразийский (Anas penelope) – вид утки среднего размера из семейства утиных. В Украине – гнездящаяся, мигрирующая, зимующая птица. Имеет размер 45-50 см в длину, размах крыльев – 71-80 см, и вес – до 1 кг. Свищ летает легко и быстро, по маневренности уступает только чиркам. Из воды поднимается легко, при необходимости может взлетать почти вертикально.

Очень болтливая утка с характерным репертуаром, который надолго запоминается. Наиболее обычный крик самца – плавный двухсложный свист-глиссадо, который сравнивают с писком резиновой игрушки и передают как "вхии-у...", "ввиу..." или "пиу...". В брачный период издает энергичный свист, жужжащий. Своей брачной песней самцы очень выделяются среди представителей семейства.

Селится на озерах, богатых водной растительностью и небольшими свободными плесами. Озера, заросшие камышом, свищи избегают. Весной на места гнездования свищи прилетают поздно, примерно в середине апреля-конце мая. Появляются уже парами. В брачный период чужих самок самцы свища не преследуют. Гнезда расположены на земле вблизи водоемов, обычно хорошо укрыты под кустами, деревьями.

В Одесской области заметили интересных птиц, которые обустраивают гнезда в норах хищных животных

Напомним, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксированы птицы, гнездящиеся в норах хищных животных. Это утки гагары, зимующие в нацпарке. По словам ученого, зима почти заканчивается и стаи гагарок понемногу будут исчезать. Они прилетают в Украину в декабре тысячами стай, но скоро разлетятся по прибрежным водоемам Причерноморья в поисках места для гнездования. Гнездятся преимущественно в норах хищных животных.

Вас также могут заинтересовать новости: