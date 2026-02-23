'Пора просыпаться': на западе Украины наблюдается настоящее чудо природы (фото)

Начали активно наливать почки даже сирень обыкновенная и горький каштан.

Несмотря на то, что зима еще не закончилась, в Карпатском биосферном заповеднике началось цветение цветов. Об этом сообщает Карпатский биосферный заповедник.

"Февраль уже дышит весной: в дендропарке Карпатского биосферного заповедника настоящее пробуждение! Хотя по календарю еще конец зимы, солнечные дни и теплая вторая декада февраля сделали свое дело - массовые проталины стали сигналом для природы - пора просыпаться!", - отмечают исследователи.

По словам ученых, сейчас наблюдается настоящее чудо пробуждения природы. В частности, началось цветение подснежника обыкновенного, шафрана Гейфеля, белоцвета весеннего, эритрония собачьего зуба, первоцвета обыкновенного. Также не отстают экзотические растения – уже фиксируют активную бутонизацию у химонанта раннего, жимолости съедобной и японского хеномелеса.

Видео дня

Начали активно наливать почки даже сирень обыкновенная и горький каштан – они тоже готовятся к настоящему взрыву зелени.

"Особое украшение февральского парка – пушистые котики ивы тонкоствольной "Маунт Асо" и ивы лоховидной", – говорится в сообщении.

Погода в Украине возвращается к весне – что известно

Как писал Погода УНИАН, в Украине на этой неделе уже запахнет весной - температура повысится по всей стране. Ночью еще будут наблюдаться небольшие морозы, но днем по всей стране температура поднимется до "плюсов". По данным синоптиков, самая теплая погода будет на западе и юго-западе, где столбики термометров покажут +10° и даже больше. В то же время в первой половине недели будет облачно, ожидаются дожди и мокрый снег, а с четверга погода улучшится - осадки постепенно отступят, появится долгожданное солнце.

Вас также могут заинтересовать новости: