Неделя в Украине начнется с мартовского тепла

Новая рабочая неделя в Украине начнется с теплой мартовской погоды. Температура по всей старне поднимется до +10°...+13°, а осадков уже не будет даже на юге. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +12°.
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +12°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
- В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
- В Тернополе 23 марта ночью 0°, днем +12°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью 0°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +12°, переменная облачность.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
- В Виннице сегодня будет -1°...+12°, переменная облачность.
- В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, переменная облачность.
- В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+12°.
- В Одессе 23 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +13°, переменная облачность.
- В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, переменная облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +12°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.
- В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +3°...+12°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.
23 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды
23 марта - Василиса Весенняя или Никонов день. По приметам, если сильный ветер, то весна будет холодная, а лето придет поздно.