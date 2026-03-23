Неделя в Украине начнется с мартовского тепла

Новая рабочая неделя в Украине начнется с теплой мартовской погоды. Температура по всей старне поднимется до +10°...+13°, а осадков уже не будет даже на юге. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +12°.
  • Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +12°.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
  • В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
  • В Тернополе 23 марта ночью 0°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью 0°, днем +12°.
  • В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +12°, переменная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
  • В Виннице сегодня будет -1°...+12°, переменная облачность.
  • В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, переменная облачность.
  • В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+12°.
  • В Одессе 23 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +13°, переменная облачность.
  • В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°.
  • В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, переменная облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +12°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +3°...+12°.
  • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.

23 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

23 марта - Василиса Весенняя или Никонов день. По приметам, если сильный ветер, то весна будет холодная, а лето придет поздно.

