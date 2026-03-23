Неделя в Украине начнется с мартовского тепла

Осадки покинут нашу страну, а столбики термометров покажут +10°...+13°.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с теплой мартовской погоды. Температура по всей старне поднимется до +10°...+13°, а осадков уже не будет даже на юге. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +12°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +12°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Тернополе 23 марта ночью 0°, днем +12°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью 0°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +12°, переменная облачность.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Виннице сегодня будет -1°...+12°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+12°.

В Одессе 23 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +13°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +12°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +3°...+12°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.

23 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

23 марта - Василиса Весенняя или Никонов день. По приметам, если сильный ветер, то весна будет холодная, а лето придет поздно.

