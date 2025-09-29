На высокогорье также мороз до -3°С.

В Карпатах, на горе Поп Иван сегодня, 29 сентября, выпал снег. Об этом сообщает в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

При этом продемонстрировала фото заснеженной вершины горы.

В сообщении отмечается, что температура воздуха опустилась до минус трех градусов по Цельсию.

Видео дня

"В Карпатах заснежило на Поп Иване - облачно, морозец -3°C и ветер восточный 4 м/с. Зимнее настроение гор чувствуется и в других уголках Украины. Поэтому одевайтесь теплее и не забывайте зонтики", - отмечают в ГСЧС.

Погода сегодня - прогноз на 29 сентября

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, в большинстве регионов Украины будет мокрая погода с переменной облачностью.

Температура на западе и севере страны немного снизится, а дождей станет заметно больше. Сухая погода будет преобладать только на востоке и местами в центральных областях.

В частности, в Киеве сегодня будет переменная облачность, эмпература воздуха ночью +7°, днем +12°, дождь. Также дождь будет, в частности, в Луцке, Львове, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ужгороде, Черновцах, Виннице, Житомире, Чернигове, Черкассах. Одессе, Запорожье, Херсоне, Николаеве, Сумах.

Вас также могут заинтересовать новости: