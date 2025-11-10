Уже сегодня этот циклон начнет влиять на погоду в нашей стране.

Во вторник, 11 ноября в Украину придет циклон по имени Niksala с юго-запада Европы. Он принесет дожди и в ряде областей - похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Уже даже сегодня вечером ничего такие дожди появятся в Винницкой области, севере Одесской области, части Хмельницкой области, Черкасской области и в Черновицкой области", - говорит эксперт по погоде.

Завтра дожди будут идти в большинстве областей, поэтому зонты 11 ноября станут обязательным атрибутом.

Видео дня

"Температура воздуха во вторник снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей, ожидается +6...+10 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

На востоке страны, по ее данным, будет +10...+13 градусов, а в южной части ожидаются весенние +13...+17 градусов.

Погода в Киеве

"В Киеве 11-го ноября также дождей станет больше, тепла станет меньше", - говорит Наталья Диденко.

В течение дня в столице ожидается лишь +7...+9 градусов.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что в Украине снизится температура, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозу, на этой неделе погода в Украине будет оставаться переменчивой. В начале недели будут преобладать дожди и облачность, а температура воздуха снизится. В середине недели осадки постепенно прекратятся, и в западных областях станет немного теплее. В конце недели снова ожидается снижение температуры, местами даже возможен снег.

Вас также могут заинтересовать новости: