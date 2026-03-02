Первая неделя весны стартует в Украине с 12-градусного тепла

Теплее всего сегодня будет в южной части и на Закарпатье.

Первая весенняя неделя в Украине начнется теплой и сухой погодой. По всей стране 2 марта столбики термометров покажут +4°...+8°, а в южной части и на Закарпатье воздух прогреется до +10°...+12°. Осадков не ожидается, будет переменная облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +6°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +1°, днем +8°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -18°, днем +6°.

В Тернополе 2 марта ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +8°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров показажут ночью -1°, днем будет +12°, переменная облачность.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Виннице сегодня будет -1°...+7°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+6°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+6°.

В Одессе 2 марта - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -3°, а днем +6°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +8°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, -1°...+12°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +8°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -3°, днем +6°.

2 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

2 марта - святого священномученика Теодота, епископа Киренейского. По приметам, если в этот день идет снег, то еще не скоро появится первая трава.

