Осадки ожидаются в первой половине дня и вечером.

Неделя в Киеве начнётся с осадков. В течение дня в столице ожидается небольшой дождь и дождь со снегом.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, максимально столбики термометров в Киеве поднимутся до +3°. С утра в столице ожидается пасмурная погода, небольшой снег с дождем. Ближе к обеду ожидается небольшой дождь, а вечером - небольшой дождь и снег с дождем.

Ветер будет юго-западного и западного направлений, а его скорость составит 1,3 - 3,4 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 735 миллиметров ртутного столба.

Восход в 07:24, закат в 17:00.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°, дождь со снегом.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.

В Тернополе 7 февраля ночью будет +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь со снегом.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +5°, дождь со снегом.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, дождь.

В Виннице сегодня будет -2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Житомире в понедельник будет ночью +1°, днем +4°, небольшая облачность, дождь со снегом.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+3°.

В Одессе 7 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+6°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.

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