Осадки ожидаются в северных и западных областях.

Сегодня, в первый понедельник февраля, в Украине будет разная погода: на западе и севере ожидаются дожди со снегом, а на востоке, в центре и на юге - сухо и облачно с прояснениями. При этом по всей стране днем будет плюсовая температура. В большинстве областей ожидается до +3°, а на юге и юго-западе воздух прогреется до +4°...+8°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°, дождь со снегом.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°, дождь со снегом.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.

В Тернополе 7 февраля ночью будет +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь со снегом.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +5°, дождь со снегом.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, дождь.

В Виннице сегодня будет -2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Житомире в понедельник будет ночью +1°, днем +4°, небольшая облачность, дождь со снегом.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+3°.

В Одессе 7 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+6°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.

Народные приметы на 7 февраля

7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

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