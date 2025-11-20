В большинстве регионов 21 ноября станет теплее.

В пятницу, 21 ноября, в большинстве областей Украины температура воздуха повысится и составит в течение дня +9...+14 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на юге и местами в центре ожидается +12...+18 градусов, в Крыму и на Херсонщине - до +20 градусов.

"В северной части завтра предполагается +8...+12 градусов против сегодняшних +3+7 градусов. И только в западных областях удержится холодная погода, в пятницу здесь ожидается +2...+7 градусов", - отметила Диденко.

Видео дня

Согласно прогнозу, дожди 21 ноября пройдут на севере, в центре Украины, в западных областях будут даже дождь и мокрый снег, а на юге и на востоке - без осадков.

"В Киеве 21 ноября будет преобладать облачная влажная погода с дождем. Но в столице потеплеет завтра до +9 градусов!" - добавила синоптик.

Погода в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что будет с погодой в Украине до конца ноября. Как рассказал синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит, на следующей неделе ниже -5° по некоторым областям температура опускаться не будет.

На уточнение, -5 градусов - это уже снег, он отметил, что в целом "так, как мы видим, то в ночные часы он кое-где будет пролетать".

"В западных областях, в частности во второй половине недели. Сначала дождь, но он будет в ночные часы переходить в мокрый снег. Но в целом постоянного снежного покрова наблюдаться не будет, поскольку мы видим эти разные контрасты температуры, которые колеблются", - сказал Семилит.

Таким образом, ночью снег будет выпадать, а к утру растворяться, "поэтому люди, в принципе, его не увидят, разве что в Карпатах, на высокогорьях, он может быть", сказал эксперт. В то же время он не исключил, что "с декабря уже даже будем наслаждаться зимним настроением и снегом".

Вас также могут заинтересовать новости: