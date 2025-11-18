На этой неделе температура не будет опускаться ниже пяти градусов мороза по некоторым областям.

Сильный мороз и устойчивый снежный покров до конца ноября в Украине пока не прогнозируются. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос относительно ожидаемого похолодания в Украине и того, выпадет ли в городах Украины снег, он отметил, что 18-20 ноября предполагается разнообразная погода со значительным диапазоном температуры в пределах страны и колебанием атмосферного давления.

18 ноября ожидаются дожди, в Карпатском регионе ночью - более интенсивные и с мокрым снегом. Кроме того, будет усиленный ветер: в Карпатах ночью ожидаются порывы ветра 20-25 метров в секунду, а днем в юго-восточной части страны и в Харьковской области - 15-20 метров в секунду.

Видео дня

"Это все является первым уровнем опасности, желтым. В целом для Карпат эти скорости немного выше, поскольку в Карпатах в целом ветер быстрее. И именно 20-25 - это уже является первым уровнем опасности, желтым, именно в Карпатах. Для равнинной территории - это 15-20", - пояснил синоптик.

19-20 ноября в западных и северных областях в поле повышенного давления, сформированном в холодном воздухе, будет преимущественно без осадков. А на остальной территории температура снизится. Только днем 20-го ноября она снова немного повысится.

"Но под влиянием атмосферных фронтов будут проходить дожди, 19-го ноября в центральных областях - местами с мокрым снегом", - сказал эксперт.

Ожидается, что 20 ноября будет облачно, в стране, кроме западных и северных областей, - дожди. Ночью и утром в юго-восточной части - местами будет оседать туман. Воздушные потоки будут преимущественно с юго-востока, в пределах 5-10 метров в секунду.

Что касается температуры, то, в частности 20 ноября на юге и юго-востоке страны ночью будет +4°...+9°, а днем +12°...+17°. В центральных областях ночью 0°...+5°, а днем +5°...+10°. Наконец территории ночью 0°...-5° и днем +2°...+7°.

"Что касается второй половины недели, то в западных областях ожидаем дожди. 22-го ноября - с переходом в мокрый снег. Суточный ход температуры будет в пределах от +3° до -2°", - рассказал Семилит.

На остальной территории осадков не ожидается. Только днем 22 ноября в северных и в большинстве центральных областей будут дожди. "На севере в ночные часы - местами с мокрым снегом", - отметил представитель Гидрометцентра.

Морозы и снег в Украине - прогноз до конца ноября

Также на вопрос о якобы морозах на следующей неделе, то есть в конце ноября, вплоть до -10°, Семилит отметил, что на этой неделе ниже -5° по некоторым областям температура опускаться не будет.

"Что будет в дальнейшем, - мы будем уже наблюдать, потом анализировать, какие будут поступать воздушные массы. Поскольку там могут поступать воздушные массы и с юго-западного направления, что будет приносить более теплую воздушную массу. И в целом могут быть поступления арктических воздушных масс с более прохладными значениями температуры", - сказал синоптик.

На уточнение, -5 градусов - это уже приносит снег, он отметил, что в целом "так, как мы видим, то в ночные часы он кое-где будет пролетать".

"В западных областях, в частности во второй половине недели. Сначала дождь, но он будет в ночные часы переходить в мокрый снег. Но в целом постоянного снежного покрова наблюдаться не будет, поскольку мы видим эти разные контрасты температуры, которые колеблются", - сказал Семилит.

Таким образом, ночью снег будет выпадать, а к утру растворяться. "Поэтому люди, в принципе, его не увидят. Разве что в Карпатах, на высокогорьях, он может быть", - сказал эксперт и добавил, что сейчас в Карпатах в целом нет постоянного снежного покрова.

В то же время синоптик не исключил, что "с декабря уже даже будем наслаждаться зимним настроением и снегом".

Погода сегодня - прогноз на 18 ноября

Как сообщал Погода УНИАН, 18 ноября погода в Украине испортится. В стране начнется похолодание с дождем. Ожидается, что ощутимее всего похолодает на западе страны, где днем должно быть лишь 2-4 градуса тепла.

Холодно будет также и на севере, а иногда и в центральной части Украины. В то же время на юге и востоке все еще будет тепло - до 13-18 градусов тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: