+50° и катастрофическая засуха: грозит ли это Украине из-за климатического феномена

Эксперт пояснил, что более сильное явление Эль-Ниньо повышает вероятность определенных погодных явлений, но не гарантирует их.

Американские ученые прогнозируют, что Землю может накрыть самый мощный климатический феномен за последние 150 лет – "супер" Эль-Ниньо, поэтому в Украине летом возможна жаркая погода, но речь не идет ни о +50° в тени в течение всего сезона, ни о катастрофической засухе. Об этом рассказал Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра, пишет"Телеграф".

"Климатологи отмечают, что в Украине летом снова возможны волны жары. Опять же, речь не идет о самом жарком лете, не о +50° в тени на протяжении всего сезона, не о катастрофической засухе. Однако такие процессы способствуют температурным аномалиям, особенно зимой и летом", – сказал он.

Эксперт отметил, что в Черкасской области количество жарких дней уже увеличилось почти вдвое: с 11 до 21. Увеличилось также количество гроз, смерчей и града. Эти явления локальны, но их частота постоянно растет.

"Распространен миф, что более сильный Эль-Ниньо означает больше климатических катастроф. На самом деле это не так. Самый мощный Эль-Ниньо лишь повышает вероятность определенных погодных явлений, но не гарантирует их. Именно поэтому громкие заголовки в СМИ часто преувеличивают реальные риски", – пояснил Постригань.

Как сообщалось, ранее Вазира Мартазинова, профессор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, отметила, что летом этого года в нашей стране будет достаточно дождей, а жара будет наблюдаться лишь в отдельные дни. По ее словам, сейчас в прогнозах стоит ориентироваться скорее на лето 2025 года, а не на предыдущие – жаркие и душные.

Наталья Птуха, синоптик, начальник отдела коммуникации со СМИ Укргидрометцентра, отметила, что слова о якобы "плюс 40 все лето" в Украине в этом году – это "спекуляция". Вместо этого такие температуры возможны локально и кратковременно, но не как стабильный сценарий.

