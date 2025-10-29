В горах снег и дует сильный ветер.

Карпаты завалило снегом. Переметы уже достигают 80 сантиметров. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

Погода в горах осложняется также сильным ветром. По данным спасателей, утром на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость составляет всего 30 метров.

Ветер на вершине дует со скоростью 15-17 м/с, а температура воздуха -3°С.

Спасатели также показали фото с вершины, где все завалено снегом.

Напомним, в Карпатах на сегодня и завтра, 30 октября, объявлен повышенный уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, в горах ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Из-за этого введен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине меняется - приближается потепление

29 октября в Украине сохранится пасмурная и влажная погода, однако уже в ближайшие дни ожидается постепенное потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в течение следующих дней температура воздуха днем повысится до +12...+17 °C.

Впрочем уже 1 ноября ожидается небольшое снижение температуры - дневные показатели составят около +10...+12 градусов.

