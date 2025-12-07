Предполагается облачная погода с прояснениями.

В Украине 7 декабря будет прохладно, но без осадков, иногда будет проглядывать солнце. Такой прогноз обнародовали синоптики Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, в воскресенье предполагается облачная погода с прояснениями, ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в большинстве районов, кроме юга и крайнего запада, небольшой мороз.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 4-9°", - отмечают в Укргидрометцентре.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Без осадков.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем не намного теплее: 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Как сообщал УНИАН, ранее в Гидрометцентре отметили, что средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается выше нормы на 1,5 - 2 градуса.

В то же время не исключены периоды холодной, морозной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней. В холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания, осадки различной интенсивности и продолжительности, будут наблюдаться опасные и стихийные метеорологические явления.

В то же время декабрь, по прогнозам, мало будет напоминать зиму. Температура редко будет падать ниже нуля, а дождей ожидается больше, чем снега.

