7 декабря по новому церковному календарю чтят память святого Амвросия Медиоланского. Рассказываем о том, какие традиции связаны с этим днем, какие есть приметы и запреты, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому календарю.
Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому календарю
7 декабря (20 декабря отмечают этот праздник по старому стилю) вспоминают святого Амвросия Медиоланского - епископа, праведника и выдающегося христианского писателя.
Амвросий жил в IV веке в Италии и происходил из знатного рода. Когда он стал епископом Медиолана, то передал свое имущество церкви, а себя посвятил строгой и скромной жизни.
Амвросия называли одним из величайших проповедников христианства. После себя епископ оставил богатое богословское наследие и был любим народом - во многом благодаря чудесам, что совершались по его молитвам.
После смерти святые мощи поместили в храм, который был построен по велению епископа. Позднее на этом месте построили базилику святого Амвросия, где святыня хранится и сейчас.
***
Кого еще из святых почитают в этот день:
- преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского;
- мученика Афинодора Месопотамского;
- преподобного Павла Послушного,
а также мученицу Филофею.
Какой сегодня православный праздник по старому стилю
В этот день по юлианскому календарю православная церковь чтит святую Екатерину Александрийскую - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, его историю.
О чем стоит помолиться в этот день, чего нельзя делать сегодня
Святого Амвросия почитают как покровителя учителей, проповедников и певчих. К святому обращаются с молитвами о помощи в житейских делах и особенно - об исцелении больных.
В народе день называют Амвросия - он считается своеобразным переходом от Савки, Варки и Николая к подготовке к Рождеству. С этого дня начинаются хозяйственные хлопоты - нужно наводить дома порядок, проверять запасы и заготовки, делать мясные и рыбные припасы к праздничному столу.
В церковный праздник 7 декабря, как и в любой другой день, не следует ругаться и ссориться, предаваться зависти, лени или отчаянию. Продолжается Рождественский пост - постящимся в этот день можно есть пищу с растительным маслом, рыбу и немного вина.
По народным же поверьям, в этот день не рекомендуется:
- надолго уезжать - дорога может обернуться бедой;
- предаваться грусти и слезам - 40 дней будешь плакать;
- ссориться - мелкая обида может перерасти в затяжной конфликт.
По традиции женщинам следует избегать тяжелой работы и стирки, под запретом также яркая одежда, веселые песни и шумные компании - чтобы не привлекать внимание недобрых сил.
Приметы 7 декабря
По погоде сегодня можно судить о морозах и каким будет лето:
- день выдался ясным - будут крепкие зимние морозы;
- тепло и слякоть на улице - еще 10 дней простоит теплая погода;
- небо, усеянное звездами - жди снега;
- снег с дождем пошел - лето будет ненастным.
И главная примета дня: если солнце в дымке - жди скорой пурги.