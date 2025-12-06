Православный праздник сегодня в народе называют Амвросимов день - с этой даты начинают готовиться к Рождеству Христову.

7 декабря по новому церковному календарю чтят память святого Амвросия Медиоланского. Рассказываем о том, какие традиции связаны с этим днем, какие есть приметы и запреты, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому календарю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому календарю

7 декабря (20 декабря отмечают этот праздник по старому стилю) вспоминают святого Амвросия Медиоланского - епископа, праведника и выдающегося христианского писателя.

Амвросий жил в IV веке в Италии и происходил из знатного рода. Когда он стал епископом Медиолана, то передал свое имущество церкви, а себя посвятил строгой и скромной жизни.

Амвросия называли одним из величайших проповедников христианства. После себя епископ оставил богатое богословское наследие и был любим народом - во многом благодаря чудесам, что совершались по его молитвам.

После смерти святые мощи поместили в храм, который был построен по велению епископа. Позднее на этом месте построили базилику святого Амвросия, где святыня хранится и сейчас.

Кого еще из святых почитают в этот день:

преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского;

мученика Афинодора Месопотамского;

преподобного Павла Послушного,

а также мученицу Филофею.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

В этот день по юлианскому календарю православная церковь чтит святую Екатерину Александрийскую - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, его историю.

О чем стоит помолиться в этот день, чего нельзя делать сегодня

Святого Амвросия почитают как покровителя учителей, проповедников и певчих. К святому обращаются с молитвами о помощи в житейских делах и особенно - об исцелении больных.

В народе день называют Амвросия - он считается своеобразным переходом от Савки, Варки и Николая к подготовке к Рождеству. С этого дня начинаются хозяйственные хлопоты - нужно наводить дома порядок, проверять запасы и заготовки, делать мясные и рыбные припасы к праздничному столу.

В церковный праздник 7 декабря, как и в любой другой день, не следует ругаться и ссориться, предаваться зависти, лени или отчаянию. Продолжается Рождественский пост - постящимся в этот день можно есть пищу с растительным маслом, рыбу и немного вина.

По народным же поверьям, в этот день не рекомендуется:

надолго уезжать - дорога может обернуться бедой;

предаваться грусти и слезам - 40 дней будешь плакать;

ссориться - мелкая обида может перерасти в затяжной конфликт.

По традиции женщинам следует избегать тяжелой работы и стирки, под запретом также яркая одежда, веселые песни и шумные компании - чтобы не привлекать внимание недобрых сил.

Приметы 7 декабря

По погоде сегодня можно судить о морозах и каким будет лето:

день выдался ясным - будут крепкие зимние морозы;

тепло и слякоть на улице - еще 10 дней простоит теплая погода;

небо, усеянное звездами - жди снега;

снег с дождем пошел - лето будет ненастным.

И главная примета дня: если солнце в дымке - жди скорой пурги.

