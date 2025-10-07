Завтра в городе кроме дождя будет еще и сильный ветер.

Сегодня в Одессе ожидается значительный дождь, а завтра к осадкам присоединится еще и сильный ветер. Из-за непогоды в Одесской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Одесса. 8 октября в течение суток ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Утром и днем значительный дождь", - предупреждают синоптики.

По территории Одесской области также будут сильные порывы ветра, а значительный дождь - днем.

Из-за непогоды в Одесской области объявлен І уровень опасности, желтый.

На этой неделе дожди накроют большинство областей Украины, а особенно - Одесскую область. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

По ее словам, в Одесской области дожди ожидаются значительные. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, а это означает, что выпадет от 15 до 49 миллиметров осадков меньше, чем за 12 часов.

Напомним, 30 сентября в Одессе произошел очень мощный ливень, который затопил город. В результате стихии погибло много людей, среди которых и ребенок.

