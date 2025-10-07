В городе сегодня снова ожидаются значительные осадки.

В Одессе сегодня, 7 октября, ожидается дождливая погода, из-за чего объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

По прогнозу, вдоль побережья и в городе Одесса днем 7 октября ожидается значительный дождь.

Из-за этого объявлен І уровень опасности желтый.

I уровень объявляют, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

На этой неделе в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается неустойчивый характер погоды.

Под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтов пройдут дожди различной интенсивности, местами с порывистым ветром.

Температура воздуха ночью составит +8°...+13°, днем +12°...+17°. Температура морской воды +14°...+15°. Ожидается значительное волнение моря.

Температура воздуха ночью составит +8°...+13°, днем +12°...+17°. Температура морской воды +14°...+15°. Ожидается значительное волнение моря.

По данным Укргидрометцентра, 7 октября дожди ожидаются на юго-западе страны, 8 октября - на севере, в центре и на юге, а 9 октября небольшие и умеренные дожди будут практически по всей территории Украины, кроме запада, где осадки уже будут прекращаться.

