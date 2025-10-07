В дневные часы на этой неделе ожидается умеренная и теплая, как для осени, погода.

На этой неделе в большинстве областей Украины будет преимущественно дождливая погода, особенно - в Одесской области. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос, станет ли на этой неделе в Украине снова прохладнее, она отметила: "Резко холоднее не станет, но колебания температур ежедневно - они будут: немного выше, немного ниже. Зависит от облачности и осадков".

В целом, рассказала эксперт, в большинстве областей Украины будет преимущественно дождливая погода, особенно снова в Одесской области. Это будет обусловлено атмосферными фронтами от активного южного циклона. Кроме того, будет падать давление и сохраняться влажная воздушная масса, за счет чего погода будет ощущаться более прохладной.

"Над нами продолжает находиться та самая прохладная воздушная масса. А облачное небо обеспечит ночью нам отсутствие заморозков. А в дневные часы рассчитываем на такую умеренную, теплую, как для этого времени года, погоду", - отметила Птуха и добавила, что немного теплее будет на юге и востоке.

Так, ночью на этой неделе в целом ожидается +8°...+13°, но в западных и северных областях +3°...+9°. А в дневные часы +11°...+16° в большинстве регионов, а на юго-востоке +16°...+21°.

7 октября дожди ожидаются на юго-западе страны, 8 октября - на севере, в центре и на юге, а 9 октября небольшие и умеренные дожди будут практически по всей территории Украины, кроме запада, где осадки уже будут прекращаться.

В то же время в Одесской области дожди ожидаются значительные. "Это в пределах первого уровня, больше не должно быть. Но в Одесской области будет больше осадков", - рассказала эксперт.

На уточнение, что означает первый уровень опасности, она напомнила, что это "желтый" уровень опасности. "И если это значительный дождь, то ожидается, что он может быть от 15 до 49 миллиметров меньше, чем за 12 часов", - сказала Птуха.

Что касается Киева, то в столице 7 октября будет без существенных осадков. Ночью и утром местами могут быть туманы. Температура ночью составит +6°...+9°, а днем +13°...+16°.

"Если посмотреть в разряде в дальнейшем, то даже определенное снижение может быть на 8-9 октября, когда поступят облака с осадками. То, конечно, дневные максимумы будут уже в пределах +12°, например. А ночная температура сильно не изменится: наоборот, в дожди, в облачности даже немного может повыситься, +8°...+9°", - отметила представительница Гидрометцентра.

Потоп в Одессе

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Одессе произошел очень мощный ливень. Город затопило водой, местами она поднялась на несколько метров. Погибли люди, в том числе и ребенок. Сотни домов получили повреждения, а десятки автомобилей были затоплены, владельцам пришлось бросить их на дорогах и спасать собственную жизнь.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 7 октября циклон, который расположился на юге, вместе со своими атмосферными фронтами станет причиной дождей в Одесской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

