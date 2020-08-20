Киевлян предупредили о грозах в пятницу

20:35, 20 августа 2020
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Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности.

В Киеве прогнозируют грозу / УНИАН
В Киеве прогнозируют грозу / УНИАН

В пятницу, 21 августа, в Киеве пройдут грозы.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Завтра, 21 августа, в Киеве ожидается днем гроза», - говорится в сообщении.

Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

В КГГА напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним.

Прогноз погоды на 21 августа

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Автор: Надя Пришляк

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Теги: #погода#Гроза
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