Киевлян предупредили о грозах в пятницу

Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности.

В Киеве прогнозируют грозу / УНИАН

В пятницу, 21 августа, в Киеве пройдут грозы.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Завтра, 21 августа, в Киеве ожидается днем гроза», - говорится в сообщении.

Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

В КГГА напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним.

Прогноз погоды на 21 августа