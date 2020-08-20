Киевлян предупредили о грозах в пятницу
Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности.
В пятницу, 21 августа, в Киеве пройдут грозы.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
«Завтра, 21 августа, в Киеве ожидается днем гроза», - говорится в сообщении.
Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).
В КГГА напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним.
Прогноз погоды на 21 августа
- Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 августа, в Украине будет жарко и почти без осадков.
- Погода в Киеве 21 августа будет дождливой, температура днем поднимется до + 29°.
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