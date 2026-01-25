Леся Никитюк собрала образы на 'Евровидение' из маминого шкафа: что из этого получилось (фото)

Блогерша сказала маме, что у той абсолютно роскошный гардероб.

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк собрала наряды для финала Национального отбора на "Евровидение" из маминого шкафа.

Леся, которая стала ведущей этого мероприятия, рассказала в своем Instagram-блоге, что сейчас находится в Хмельницком. Она опубликовала видео, на котором открывает гардероб своей мамы, чтобы присмотреться, в чем сможет сиять на сцене:

"Друзья, давно ничего такого серьезного не вела, а тут Нацотбор на "Евровидение-2026"! Сейчас живу в Хмельницком, все костюмы в Киеве, но в мамином шкафу всегда найдется несколько смелых образов на важное событие. Скажите, что-нибудь из этого подойдет? Тимур Мирошниченко, а ты в чем будешь? Что там у тебя в папином шкафу?".

Блогерша опубликовала фотографии с финальными образами, на которых рядом с собой "поставила" коллегу с другого снимка. Мирошниченко в комментариях пошутил, что будет в том же костюме, что и на фото.

Подписчики блогерши быстро включились в обсуждение, засыпав Лесю и ее маму комплиментами:

"Что бы Леся ни надела, побеждает ее харизматичность, уверенность и любовь к своему делу. А я готова слушать и смотреть даже в маминых нарядах".

"Мама Кэт - стильная женщина, что тут говорить!".

"Кстати, с птичками рубашка реально классная".

"Блин, а Мирошниченко кто нормально оденет?".

"Когда тебе 12 и ты залезла в мамин шкаф".

Напомним, финал украинского Национального отбора на "Евровидение" состоится 7 февраля. Список из десяти участников уже определен.

