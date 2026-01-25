Семейная драма Бекхэмов не утихает: Ромео и Круз появились вместе в Париже

Братья устроили свидания со своими избранницами.

Сыновья Виктории и Дэвида Бекхэмов - Ромео и Круз - провели вечер в компании своих девушек в Париже, несмотря на напряженную ситуацию в семье.

Как пишет People, братьев заметили 24 января, когда они направлялись на ужин в ресторан "Kaspia" вместе с Ким Тернбулл и Джеки Апостел. 23-летний Ромео и 20-летний Круз появились на публике в стильных образах: Круз выбрал черный свитер Adidas, светлые джинсы и белые кроссовки, а Ромео - темный деним в сочетании с белой футболкой.

Поездка братьев в Париж связана с Неделей моды, ведь накануне Ромео принял участие в показе "Willy Chavarria" осень-зима 2026/2027. Поддержку ему публично выразили мама Виктория, брат Круз и младшая сестра Харпер.

Как известно, выход Ромео и Круза состоялся на фоне громкого конфликта в семье Бекхэмов. Недавно Бруклин публично обвинил родителей в давлении и вмешательстве в его отношения с женой Николой Пельц. В частности, он утверждал, что перед свадьбой в 2022 году его пытались заставить отказаться от прав на собственное имя, а Виктория Бекхэм якобы сорвала первый свадебный танец пары.

После этих заявлений Ромео и Круз опубликовали загадочные посты в Instagram. Ромео поделился изображением под песню матери "I'm Not Such an Innocent Girl", а Круз - фото с надписью "Loneliest Boy". Кроме того, Круз лайкнул пост, который иронизировал над словами Бруклина о свадебном танце.

Ранее Круз также публично встал на защиту родителей, опровергнув слухи о том, что Дэвид и Виктория отписались от Бруклина в соцсетях. По его словам, их всех заблокировали.

