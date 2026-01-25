Украинский МиГ-29 уничтожил здание с вражескими операторами БПЛА (видео)

Истребитель был оснащен парой высокоточных французских авиабомб AASM Hammer.

Украинская авиация ударом высокоточных авиабомб уничтожила здание с российскими операторами FPV-дронов на северном направлении.

Видео боевой работы опубликовали в Telegram-канале "Соняшник", который связан с украинской авиацией.

"Авиация воздушных сил ВСУ нанесла точный удар по месту расположения вражеских операторов БПЛА на северном направлении", - говорится в сообщении.

Украинский портал "Милитарный" отмечает, что для удара использовали истребитель МиГ-29, оснащенный парой высокоточных французских авиабомб AASM Hammer.

Отмечается, что украинский разведывательный беспилотник обнаружил здание, в котором размещались российские операторы беспилотников. Дрону удалось заснять, как из дома выходил россиянин, который осуществил пуск FPV-дрона из двора.

После этого украинские защитники запросили помощь авиации, чтобы уничтожить вражескую позицию, поскольку российские операторы FPV-дронов являются одной из приоритетных целей на фронте.

Удары по российским объектам

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Силы обороны нанесли результативный удар по нефтебазе "Пензанефтепродукт" в Пензенской области. Нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Также было поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, в районе н.п. Фрунзе.

Кроме того, на территориях ВОТ Донецкой области и Белгородской области РФ поражены сосредоточения живой силы противника.

