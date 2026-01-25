'Особая жестокость': эксперт рассказал о ракетах, которыми РФ ударила по Киеву

Ракеты "Циркон" и Х-32 особенно сложно сбивать.

В ночь на 24 января российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву с применением ракет и ударных БПЛА. В частности, применили противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" и крылатые ракеты Х-22/Х-32. Военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский рассказал, в чем главная опасность этих ракет.

"Эти названия ракет в новостях – "Циркон" и Х-32 – это как раз о том, что особенно сложно сбивать. И соответственно об особой жестокости замысла этого российского ракетного удара по Киеву", – подчеркнул он.

Так, Киричевский отметил, что, в частности, ракета Х-32 – это усовершенствованная версия Х-22, которая лишена всех своих недостатков: на ней установлена современная электроника для наведения, дальность пуска повышена с 600 км до 1000 км, вместо жидкого топлива используется улучшенная смесь с примесями твердого.

"А главное – боевая часть аж 900 кг, то есть если попадет, то прямо-таки наверняка, чтобы все разнесло без возможности восстановления", – подчеркнул он.

Что касается 3М22 "Циркон", то это классическая гиперзвуковая ракета, которая на самом деле несет для Европы большую потенциальную опасность, чем "Орешник", отмечает Киричевский.

В частности, если "Циркон" долетает до Киева из Крыма, то соответственно подтвержденная дальность пуска составляет 1000 км. А боевая часть ракеты всего 150 кг указывает на то, что "Циркон" явно был рассчитан именно под ядерное оружие, отмечает эксперт:

"Поэтому от удара двумя "Цирконами" по Киеву вообще-то наши СМИ должны были бы гудеть уже более настойчиво, чем от удара одним "Орешником" по Львовщине".

Он также подчеркивает: то, что россияне пошли на такой жесткий ракетный удар по Киеву после первого раунда переговоров в Абу-Даби, можно трактовать как сигнал от них о том, что они "будут добиваться своих целей военным путем".

Это подтверждает и факт привлечения для этого раунда переговоров от РФ представителей военного руководства агрессора.

Удар по Киеву - что известно

В ночь на 24 января россияне атаковали Киев и Харьков. В обоих городах есть разрушения и пострадавшие. В Киеве в результате российской атаки на левом берегу наблюдаются перебои с тепло- и водоснабжением. На локациях возникали пожары, были повреждены жилые здания.

В Харькове под ударом оказались два района - Индустриальный и Немышлянский. Там горели квартиры в многоэтажках, разрушениям подверглись общежитие с переселенцами, больница и роддом.

