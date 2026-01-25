Какие комнатные растения нужно обрезать в январе: названы 9 цветов

Январская обрезка обновит эти растения и побудит к новому росту с удвоенной силой.

Январь - отличное время для обрезки, подравнивания и оживления различных комнатных растений. Это может стимулировать их более обильное цветение весной.

Как пишет Housedigest, есть несколько конкретных комнатных растений, которые просто необходимо обрезать именно в январе. Однако, старайтесь избегать чрезмерной обрезки и придерживайтесь правила: за один раз обрезайте не более трети растения.

Миниатюрные розы

Видео дня

Это самый распространенный вид роз, выращиваемых как комнатные растения. Рекомендуется проводить щадящую обрезку для удаления мертвых или поврежденных листьев. Начинайте обрезку, как только листья начнут увядать.

Шалфей

Легкую обрезку шалфея можно провести даже зимой, так как он постоянно нуждается в ней. Обрезать шалфей можно для того, чтобы избежать "вытянутости" растения. Следует избегать чрезмерной обрезки, так как это может навредить растению.

Суккуленты

Если суккуленты начали чрезмерно разрастаться, вытягиваться или у них сломаны или отмерли листья и стебли, их можно смело обрезать.

Фикус лировидный

Эти растения при правильном уходе могут вырасти до 1,8 м. Лучше всего их обрезать в январе и начале февраля. Не обрезайте слишком рано, иначе вы можете лишить растение периода роста. Чтобы фикус лировидный продолжал расти и давать пышную листву, нужно обрезать все больные или сухие листья. Чтобы придать комнатному растению его характерную форму, можно обрезать нижние листья.

Потос

Чтобы потос не выглядел обветшалым, вы можете слегка обрезать его в январе, чтобы удалить сухие и поврежденные листья, которые появляются зимой.

Эти растения не требуют сильной обрезки, лучше удалить только пожелтевшие или увядшие листья. Если вы столкнулись с изменением цвета листьев только на самых кончиках стеблей, удалите только эти участки.

Фикус эластичный

Хотя обрезать фикус эластичный можно в любое время года, зима - лучшее время, так как содержание сока в растении самое низкое. Обрезка в этот период предотвратит разрастание и вытягивание растения. Используя острый нож или ножницы, срежьте поврежденные, больные или сухие листья прямо над узлами.

Спатифиллум

Чтобы спатифиллумы оставались в хорошем состоянии, рекомендуется проводить легкую обрезку в январе. Спатифиллум плохо реагирует на сильную обрезку, при которой удаляется более трети листьев. Поэтому лучше просто удалить пожелтевшие или сухие листья.

Чтобы понять, что цветок нуждается в обрезке, обратите внимание на наличие слишком густых или сухих листья, чрезмерно ли высокое растение, которое не может стоять прямо, или очень медленный рост.

Фуксии

Январь идеальной подходит для обрезки этих растений. Удалите все поврежденные ветви и обрежьте пораженные стебли до основания. Легкая обрезка фуксии в середине зимы поможет обеспечить аэрацию растения. В это время вы также можете подрезать его, придав ему желаемую форму.

Хлорофитум

Этот цветок смело можно обрезать в январе, но не сильно, чтобы не подвергать его стрессу. Обрезка должна сводиться к удалению всех сухих, больных или пожелтевших листьев. Их нужно обрезать у основания.

Если растение выглядит слишком густым, проредите его, удалив несколько старых листьев. При обрезке хлорофитума используйте острые инструменты, так как тупые могут повредить стебли.

Другие новости о комнатных растениях

Ранее садоводы рассказали, как обрезать денежное дерево, которые, как считается, приносит удачу своим владельцам.

Специалисты рассказывали, что в естественной среде обитания денежные деревья (Pachira aquatica) могут вырастать до 18 м в высоту, поэтому важно обрезать их при выращивании в помещении. Денежные деревья довольно неприхотливы, поэтому обрезка проста.

Вас также могут заинтересовать новости: