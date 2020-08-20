В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +29°
В столице завтра спадет сильная жара
Погода в Киеве 21 августа будет дождливой, температура днем поднимется до +29°.
Жителей западных областей Украины предупредили о грозах и сильном ветре
Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер западный и северо-западный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:54, а зайдет в 20:06.
По народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.
Погода в Украине
- В пятницу, 21 августа, по всей Украине будет очень жарко и почти без осадков. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
- На выходных 22-23 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных оластях местами пройдут сильные дожди.
- В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +17°
- Днепр+34°... +17°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+30°... +16°
- Запорожье+34°... +19°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+32°... +17°
- Кропивницкий+32°... +15°
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- Львов+25°... +14°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+28°... +20°
- Полтава+32°... +17°
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- Симферополь+31°... +17°
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- Херсон+32°... +19°
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- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+19 °
Влажность:75 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:28
Закат19:56
Видимость:16 км
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