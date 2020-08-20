В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +29°

17:00, 20 августа 2020
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В столице завтра спадет сильная жара

В Киеве завтра пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com
В Киеве завтра пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 21 августа будет дождливой, температура днем поднимется до +29°.

Жителей западных областей Украины предупредили о грозах и сильном ветре

Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер западный и северо-западный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:54, а зайдет в 20:06.

По народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

Погода в Украине

  • В пятницу, 21 августа, по всей Украине будет очень жарко и почти без осадков. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
  • На выходных 22-23 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных оластях местами пройдут сильные дожди. 
  • В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве#дождь в Киеве
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