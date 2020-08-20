В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +29°

В столице завтра спадет сильная жара

В Киеве завтра пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 21 августа будет дождливой, температура днем поднимется до +29°.

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Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер западный и северо-западный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:54, а зайдет в 20:06.

По народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

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